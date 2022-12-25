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الأحد، 25-12-2022 01:42 م

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وأضافت، أنه تم بإيعاز من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن، التعميم على مديرياتها ومكاتبها بمختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة وتزويد وحدة الطوارئ المركزية بتقارير دورية حسب الأصول، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وشددت الوزارة بتعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة، للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158

غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291

غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

 




 

 


 

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