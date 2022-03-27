حوارية تناقش اهمية التوعية بالملكية الفكرية لتشجيع الإبداع الشبابي

الوكيل الاخباري - نظمت رسالة السلام للتنمية المجتمعية بالشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن- الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، جلسة حوارية لرفع الوعي لدى الشباب الأردني بالملكية الفكرية.



ووفقا لبيان شركة رسالة السلام، اليوم الأحد، تأتي الجلسة الحوارية ضمن مشروع "أحمي فكرتك"، والذي تنفذه الشركة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وشركة قمصية للملكية الفكرية، بحضور عدد من الفعاليات الشبابية من أصحاب المشاريع الريادية والمبادرات الشبابية.

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