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الإثنين، 12-06-2023 11:38 م

حوارية حول تمكين المرأة في قطاع الطيران المدني

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة تنظيم الطيران المدني جلسة حوارية، بالتعاون مع السفارة الأميركية في عمان، حول تمكين المرأة في قطاع الطيران المدني.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الكابتن هيثم مستو، إن الهيئة حريصة على تقديم الدعم اللازم للنساء العاملات في قطاع الطيران من خلال توفير البيئة المناسبة والتدريب وإعطائهن الفرصة بتمثيل الهيئة داخليا وخارجيا بمختلف المحافل.

وأكد أن الهيئة تؤمن بالمرأة الأردنية وتمتعها بروح القيادة والقدرة على المنافسة التي تمكنها من استلام وشغل المناصب المختلفة إداريا وفنيا والتفتيش على سلامة وأمن الطيران.

ولفت إلى أن دور الهيئة بتمكين المرأة يتمثل في إزالة العوائق وفتح المجالات والأفق للإبداع والابتكار.

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