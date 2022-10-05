حوارية في إربد حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات سهل حوران" التابع لمديرية شباب إربد بالتعاون مع لجنة صحة مجتمع الطرة، اليوم الأربعاء، حوارية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بحضور 16 شابة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي.



وأشارت رئيسة المركز ولاء قازان إلى دور المرأة في المجتمع، وأهمية توعيتها بمخاطر مرض سرطان الثدي، وسبل الوقاية منه، بما ينعكس على حماية صحتها، مبينة أهمية عقد هذه الجلسات التي تسهم في التقليل من نسبة الإصابة بالمرض والتغلب عليه في مراحله الأولى.

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