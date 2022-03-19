حوارية في مادبا لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات

الوكيل الاخباري - نظمت هيئة "شباب كلنا الأردن"، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا، ندوة حوارية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب حول تشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات.



وتناول عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني القوانين الناظمة للانتخابات واستعدادات الهيئة لضمان سير عملية الانتخاب، في ظل الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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