حوارية لتجارة الأردن تناقش نظام الفوترة الوطني

الوكيل الإخباري - ناقشت غرفة تجارة الأردن خلال جلسة حوارية نظمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وآلية تطبيقه من قبل المكلفين.

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وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، خلال الجلسة، أهمية الربط والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني في تقليل الأعباء والجهد على المكلفين، مشيرا إلى أن الربط والتحول لنظام الفوترة الإلكتروني لا يرتب أعباء وكلفا إضافية على المكلفين، وإنما جاء للتحول من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية والحد من مشاكل التدقيق وفقدان الملفات.



وأضاف أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام.



