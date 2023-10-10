خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الوكيل الاخباري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .

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