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الثلاثاء، 10-10-2023 02:45 م

خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الملك حزين


الوكيل الاخباري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .

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