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الخميس، 30-06-2022 08:25 ص

خبير اقتصادي: 60% من دخل الأردنيين يُصرف على الغذاء

عرباي حلوة


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي 
قال الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش إن أثر رفع أسعار الفائدة في الأردن بدأ يظهر نتائجها بشكل واضح، خاصة بعد شكاوى قطاعات تجارية من الركود وتراجع الحركة الشرائية. 

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وبيّن عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن انعكاس رفع الفائدة على الأفراد لا يقتصر على القروض، وإنما له انعكاس كبير في تغيير سلم أولويات الإنفاق، فما كان مهماً سابقاً بات أقل أهمية ويمكن أن يُؤجل. 


وأكد أن قرابة 60%  من دخل الأردنيين يذهب للإنفاق على الغذاء، إلى جانب أن مصادر الدخل واحدة وثابتة، وهو ما يعني قلة دوران المال في السوق، وبالتالي الركود. 


ونوه عايش أن ارتفاع التضخم في الأردن عند %4.39 حتى أيار الماضي، لا يعبر عن النسبة الحقيقية، مشيراً إلى أن شكاوى الركود من القطاعات المختلفة سوف تأخذ منحى صعودي خلال الفترات القادمة. 


وختم أن أزمة كورونا وفقدان الكثيرين لمصادر دخلهم، وصعوبة توفر المال بين المواطنين، وارتفاع الكلف على القروض كلها عوامل ساهمت بشكل واضح بتوسع رقعة الركود.


 




 

 


 

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