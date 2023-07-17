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الإثنين، 17-07-2023 10:11 ص

خدمة جديدة من تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للمواطنين

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الوكيل الإخباري - وقّعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اتفاقية تعاون مع شركة بلادور Balador، لتعزيز استخدام منصة (بلادور) الإلكترونية في الهيئة بهدف تسهيل تقديم الخدمات المقدمة من الهيئة ورفع كفاءتها. 

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ووقع الاتفاقية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، والرئيس التنفيذي للقسم التجاري في شركة بلادور السيد حسام القاضي.


قال المهندس السعايدة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية ان التعاون مع شركة بلادور يشكل إضافة نوعية في ادارة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال تحويلها الى خدمة رقمية شاملة، بهدف التسهيل على متلقي الخدمة بما يضمن السرعة والتميز في إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد اللازم لتقديم الخدمة، ومواكبة متطلبات التكنولوجيا الرقمية في ظل التطور الذي يشهده العالم باستخدام التقنيات الحديثة التي تساهم في التخفيف على متلقي الخدمة.

وأضاف المهندس السعايدة ان تطبيق بلادور يمكن تحميله بشكل مجاني من خلال الهواتف الذكية واللوحية وبواسطة التطبيق، لتسهيل حصول المواطن على الخدمة المتميزة سواءً المقدمة بشكل الكتروني او التي تتطلب الحضور من خلال حجز دور او موعد الكتروني مسبقاً عن بُعد، قبل الحضور الشخصي، اختصاراً للوقت والجهد ودون الحاجة للانتظار في الطوابير والازدحام في أماكن تقديم الخدمة، واتاحة معرفة متطلبات الخدمة وامكانية ارفاق اي وثائق مطلوبة مسبقا للحصول على الخدمة بشكل اسرع لكافة القطاعات التي تنظمها الهيئة عبر تفعيل التطبيق الإلكتروني.
 
واكد المهندس السعايدة أهمية الاتفاقية لتحسين تجربة الخدمة التي تقدمها الهيئة وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة، في إطار الجهود المبذولة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتماشياً مع رؤى التحديث الاقتصادي لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، حيث تعتبر هذه الخطوة مبادرة استراتيجية لتحسين تجربة متلقي الخدمة في الهيئة ورفع مستوى رضى متلقي الخدمة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة. 

يذكر أن تطبيق بلادور يتميز بقدرته على العمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث يقوم النظام بعملية حسابية لعدد الأشخاص المتواجدين في موقع تقديم الخدمة، والوقت المتوقع للوصول إلى الدور مع الموظف المسؤول، بهدف تغيير طريقة تقديم الخدمات وإدارة تجربة العملاء بطريقة مميزة ونحو الأفضل.

 




 

 


 

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