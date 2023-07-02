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الأحد، 02-07-2023 03:33 م

وفاة عامل بأحد فنادق البحر الميت خلال عطلة العيد

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الوكيل الاخباري - كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفاة عامل بأحد فنادق البحر الميت جراء إصابة عمل تعرض لها خلال عطلة عيد الأضحى.

وقالت النقابة في بيان اصدرته اليوم الأحد، إنّ عطلة العيد شهدت وقوع العديد من حوادث العمل، وإصاباتها، ما يتطلب إجراء تحليل شامل لإصابات العمل التي تقع في القطاع السياحي بهدف معرفة الأسباب التي تقف خلفها لضمان عدم تكرارها .

وأشارت إلى أهمية توفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، ضمن بيئة العمل في القطاع السياحي وسائر المنشآت الفندقية العاملة.

ولفتت إلى أنّ توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل ذلك، ضمن بيئة العمل، يُعدّ أحد الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل، والتشريعات ذات العلاقة، مؤكدا أنّ الفصل التاسع من قانون العمل أوضح مسؤوليات أصحاب العمل وإدارات المنشآت الاقتصادية بخصوص هذه المسألة.

وأضافت في بيانها، أنّ من واجبات صاحب العمل توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وتوفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين، إلى جانب إحاطة العامل بالمخاطر المهنية والارشادات وسبل الوقاية الواجب اتخاذها؛ حفاظا على سلامته وحماية للأرواح.
 
وشددت النقابة ، على أن موسم الصيف يشهد حركة نشطة للقطاع السياحي وزيادة في نشاط المنشآت الفندقية والسياحية، ما يتطلب توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم عمل المنشآت وتحول دون توقف العمل جراء اصابات العمل والحوادث التي تقع، بسبب ضعف الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

كما طالبت، بضرورة إعادة النظر بتصنيف المهن الخطرة، ومراجعتها بالشكل الذي يشمل كافة المهن والوظائف في المجالات الاقتصادية، وجميع القطاعات العمالية.

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