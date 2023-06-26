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الإثنين، 26-06-2023 10:57 ص

وزير الاقتصاد الرقمي: الذكاء الاصطناعي سيدخل القطاعات كافة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الاثنين، إن الذكاء الاصطناعي "تقنية تشكل جزءا من التطور الذي تمثلت له التكنولوجيا".اضافة اعلان



وأضاف خلال حفل استعراص نتائج قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، أن الذكاء الاصطناعي سيدخل القطاعات كافة، وسيكون رفيقا دائما للمؤسسات والأفراد وللمساعدة في التنبؤ.


وأشار هناندة إلى أن التقنية وجدت لخدمة الإنسان و"نتمنى أن تبقى كذلك"، مضيفا أن الأردن مركز مهم للتكنولوجيا في المنطقة، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي له استراتيجية في الأردن.


وركز على أهمية تطويع خدمة الذكاء الاصطناعي لأجل الانسان، مشيرا إلى أن شركة اردنية تحتل مرتبة متقدمة بالذكاء الاصطناعي وسيكون مالكها بلقاء مع الوزارة الفترة المقبلة بما يخدم الشباب.


وعبر الهناندة عن فخره بموظفي القطاع العام، مؤكدا أن مهاراتهم لا تقل عن القطاع الخاص؛ وعلى أهمية التدريب والتطوير بذات الوقت خاصة بالمهارات الرقمية.


وقال ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مكتب جايكا الأردن، واكوي جونجي، إن الوكالة أجرت دراسة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأردن، مشيرا إلى أن اليابان تركز على الانسان من خلال مبادراتها المتعلقة بالتكنولوجيا.


وعبر عن شكره لوزارة الاقتصاد الرقمي والشركاء للعمل الذي قاموا به.


وجرى خلال الحفل، الذي أُقيم بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، عرض فيديو يستعرض رحلة تنفيذ المشروع.


وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدأت في نيسان 2022 من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية -ضمن برنامج التعاون الفني بين اليابان والأردن- بتنفيذ المشروع الوطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي والذي يعدّ المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.


ويهدف المشروع إلى تطوير خريطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث يستهدف المشروع عمل دراسة شاملة لجاهزية مؤسسات القطاع العام وتقييم 18 وزارة ومؤسسة حكومية.


وأوضحت الوزارة في حينه أن العمل جارٍ على تنفيذ المشروع ووفق منهجية قياس تتبعها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والمدخلات التي يتم رصدها في المؤسسات.


الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 تهدف إلى بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال رفع الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وتطوير المهارات البشرية ورفع كفاءة الموظف الحكومي وهذا ما تحقق من خلال هذا المشروع، إضافة إلى تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

 




 

 


 

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