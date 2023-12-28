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غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 21320 شهيداً

الخميس، 28-12-2023 05:37 م

خصومات لحاملي بطاقة "المؤسسة العسكرية" ومشتركي "الضمان"

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الوكيل الاخباري - قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد إن المؤسسة بدأت بتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، من خلال إصدار بطاقة تمنح حامليها خصما خاصا يصل إلى 10 بالمئة من إجمالي قيمة الفاتورة، كما أصدرت بطاقة خاصة بمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح حامليها خصما يصل إلى 5 بالمئة من قيمة فواتيرهم في أسواق المؤسسة.

وأكد العقيد الحديد خلال لقائه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، ايمانا من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن، مبينا أن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا في أسواق المؤسسة التي تشغل قرابة 6 آلاف موظف وموظفة.

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