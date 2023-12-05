اللواء الركن الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود الرابعة الملكية

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، مرتبات كتيبة حرس الحدود الرابعة الملكية إحدى وحدات لواء حرس الحدود الأول في المنطقة العسكرية الشرقية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول خطط المنطقة لمواجهة عمليات التسلل والتهريب في ظل تردي الأحوال الجوية، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على جاهزية مرتبات حرس الحدود وقوات رد الفعل السريع واستعداداتهم في ظل التهديدات المتزايدة من قبل المهربين في مثل هذه الظروف الجوية، ومحاولاتهم إدخال المخدرات إلى المملكة أو تمريرها إلى الدول المجاورة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي على استمرار القيادة العامة في دعم قوات حرس الحدود لمواجهة كافة أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها العمل على تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مناطق مسؤولياتهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

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