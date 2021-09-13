خطة حكومية لمكافحة التسول اعتبارا من الثلاثاء

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إن ضبط 10 آلاف متسول منذ بداية العام الجاري رقم مقلق ولا نستطيع تجاهله.



وأوضح في حديث تلفزيوني، الإثنين، أن الغالبية العظمى من المتسولين المضبوطين من الأردنيين، وأقل من ألف شخص يحملون جنسيات عربية خاصة من اللاجئين المستضافين في الأردن وتم التعامل معهم من خلال سفارات بلادهم.



وأشار إلى خطة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء، من خلال فرق التسول في الوزارة ومديرية الأمن العام وأمانة عمان والبلديات بالتنسيق مع وزارة العدل والقضاء لعملية التكفيل والمتابعات.

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