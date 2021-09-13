الإثنين 13-09-2021
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الإثنين، 13-09-2021 05:18 م

وزير التنمية الاجتماعية يحذر الاردنيين

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الوكيل الاخباري - علق وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح على مشاركته في الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم الإثنين في وزارة الداخلية، لمناقشة ظاهرة التسوّل.

وقال المفلح، في تغريدة له عبر منصة تويتر، “الاجتماع كان على مستوى وزاري وبوجود كافة الأطراف المعنية بمكافحة التسول، املا أن نجد الفرق على ارض الواقع”

وأكد على ضرورة تعاون المواطنين وعدم إعطاء المتسولين أية مبالغ مالية، داعيا الجميع إلى العمل من أجل القضاء على التسوّل.

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