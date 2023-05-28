خطة لمكافحة الحرائق في مناطق جرش الحرجية خلال الصيف

الوكيل الإخباري - وضعت مديرية زراعة جرش خطة لمكافحة الحرائق والتقليل من حدوثها في المناطق الحرجية خلال فصل الصيف، بالتعاون مع لجنة السلامة العامة في المحافظة.

اضافة اعلان



ووفق خطة مكافحة الحرائق فإنها تشمل تشكيل فريق حرائق مكون من 7 عمال مع وجود آلية في محطة حراج دبين، إضافة إلى مضخات تحمل على الظهر موجودة في المركبة على مدار الساعة.



وتشمل وجود مركبة إطفاء حريق سعتها 2 متر مكعب ومركزها مديرية الزراعة وصهاريج مياه وعددها 3، تستخدم من أجل تزويد الإطفائية بالماء أثناء نشوب الحرائق وسعتها 30 مترا مكعبا.



وتضمنت وجود خزانات مياه؛ اثنان منها في حراج دبين وسعتها 200 متر مكعب تستخدم من أجل تزويد صهاريج المياه والإطفائيات بالماء، إضافة إلى وجود خزانات مياه أُنشأت موخرا وعددها 5 في مناطق الحراج، وجرارات مزودة بخزانات مياه مع خراطيم مياه بطول 100 متر تستخدم في إخماد الحرائق في المناطق الوعرة وعددها 3.



وتستلزم الخطة، فتح الطرق الترابية المغلقة داخل الغابات التي تستخدم كخطوط لإطفاء النيران، بواسطة آليات تابعة لمديرية الزراعة وإزالة الأشجار الجافة من قبل ورش مديرية زراعة جرش في المناطق الحرجية، للحد من الحرائق.



