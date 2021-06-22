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الثلاثاء، 22-06-2021 03:03 م

دائرة الأراضي والمساحة تبدأ بالتحول إلى نظام الدفع الإلكتروني الكامل

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، الثلاثاء، عن التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني، ابتداءً من يوم غد الأربعاء، في مديرية تسجيل أراضي وسط عمّان كمرحلة أولى تجريبية، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالتوجه نحو حوسبة أعمال المؤسسات والدوائر الحكومية ومواءمة لسياسة الاشتمال المالي في البنك المركزي الأردني.اضافة اعلان


وأضاف الصوافين: "سيتم تعميم هذه التجربة على كافة فعاليات الدائرة  اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، بالتعاون مع شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني تحت إشراف البنك المركزي الأردني".

وأشار إلى أن "عملية التحويل إلى نظام الدفع الإلكتروني تعد خطوة في غاية الأهمية؛ لتسهيل حركة المراجعين للدائرة، حيث سيتم استبدال الصناديق الخاصة باستيفاء الرسوم في مديريات التسجيل، ولن يتم استيفاء أي مبالغ نقدية بشكل مباشر، وفتح المجال للمراجعين للقيام بعملية الدفع إلكترونيا عن طريق قنوات ‘إي فواتيركم‘ المعتمدة، والتي تشمل التطبيق الإلكتروني، والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات البنوك المختلفة والموقع الإلكتروني، إضافة لنوافذ الدفع الخاصة في البنوك والوكلاء ومحلات الصرافة ومكاتب البريد الأردني التي يتجاوز عددها الـ 1000 نافذة.

ووجه الصوافين الكادر المختص في دائرة الأراضي والمساحة إلى ضرورة الإسراع في التوسع وتطبيق هذه التجربة الرائدة لتشمل كافة فعاليات الدائرة، ومن ثم كافة أرجاء المملكة.

 




 

 


 

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