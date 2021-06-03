العيسوي ينقل تعازي الملك إلى حدادين والشرعة والعدوان والمشاقبة وحداد



الوكيل الاخباري -

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة حدادين بوفاة اللواء المتقاعد الطبيب فائق باجس حدادين، وإلى عشيرة الشرعة بوفاة المرحومة فلاحه الشرعة، والدة الدكتور فراس الشرعة، وإلى عشيرة العدوان بوفاة باسل سعود العلي العدوان، وإلى عشيرة المشاقبة بوفاة عارف سليمان المشاقبة والد القاضي فارس المشاقبة، وإلى عشيرة حداد بوفاة نجلا سعيد حداد، والدة الوزير الأسبق مالك حداد.وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.