الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

نتائج الاختبارات التشخيصية بالمدارس ستظهر مطلع نيسان

الثلاثاء، 29-03-2022 04:13 م

دخول قرار إخضاع الزيوت النباتية لضريبة مبيعات بنسبة 0% حيز التنفيذ

مبنى رئاسة الوزراء


  الوكيل الاخباري - دخل قرار إخضاع الزيوت النباتية لضريبة مبيعات بنسبة 0% بدلا من 4% حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)، وذلك حتى نهاية شهر أيَّار/مايو المقبل.

وبحسب الجريدة الرسمية جاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة على الزيوت، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا، وبهدف تخفيض أسعارها في السوق المحلي على المواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920215121830905782325

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

مبنى رئاسة الوزراء

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

w

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

12202130192142817476435

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

w

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

أخبار متعلقة
زيت

4 أنواع زيوت نباتية استوردها الأردن العام الماضي

38055165-f24b-4bd5-984c-4bd06742b765

الحاج توفيق: قرار وقف تصدير الزيوت من مصر إلى الأردن "مفاجئ" وهناك بضاعة ثمنها مدفوع