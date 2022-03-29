دخول قرار إخضاع الزيوت النباتية لضريبة مبيعات بنسبة 0% حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - دخل قرار إخضاع الزيوت النباتية لضريبة مبيعات بنسبة 0% بدلا من 4% حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء.



وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)، وذلك حتى نهاية شهر أيَّار/مايو المقبل.



وبحسب الجريدة الرسمية جاء قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة على الزيوت، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا، وبهدف تخفيض أسعارها في السوق المحلي على المواطنين.

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