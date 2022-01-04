الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 04-01-2022 04:44 م

دراسة: قصبة إربد تحتاج لبناء مدارس إضافية وسوق مركزي جديد

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الوكيل الاخباري - أظهرت مخرجات دراسة عرضت، اليوم الثلاثاء، في بلدية إربد الكبرى، حاجة لواء قصبة أربد إلى بناء مدارس إضافية وإنشاء سوق مركزي جديد.

وجاءت مخرجات الدراسة لـ"مبادرتي" بناء على دراسة لتقييم واقع الأسواق المركزية والواقع التربوي في لواء قصبة إربد، نفذها مركز نحن ننهض بالتشارك مع مركز الحياة للتنمية (راصد)، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع تطوير السياسات المحلية.

ودعت المخرجات إلى التوسع بإنشاء مدارس مهنية لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم المهني وربطه بمسارات التعليم الجامعي التقني.

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