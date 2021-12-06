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الإثنين، 06-12-2021 06:35 م

وزير العمل: نسعى إلى تخريج قوى عاملة أردنية تلبي احتياجات مختلف القطاعات

وزارة العمل


 الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته.

وقال إن الوزارة تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي لتدريب الأيدي العاملة الأردنية على هذه المهارات لتلبية احتياجات سوق العمل، ما يتطلب عدم حصر مهمة التدريب المهني بمهن محددة.

وأشار استيتية خلال لقائه، اليوم الاثنين، مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل دور مجالس المهارات القطاعية التي جرى تشكيلها في هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، فهذه الهيئة أنشأت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد.

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