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الثلاثاء، 04-01-2022 04:32 م

دراسة : 83.3 % من الطلبة يعانون نفسياً وجسدياً بالمدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة نفذها فریق مبادرة” تقییم واقع المدارس الحكومیة في محافظة اربد خلال جائحة كورونا ” في محافظة اربد ان ما نسبته 83.3 % من الاهالي يعاني ابنائھم نفسیاً وجسدیاً من الاكتظاظ في الغرف الصفیة.

وأضافت الدراسة وفق صحيفة الغد أن ما نسبته 71.3 % من الأهالي غیر راضین عن جودة التعلیم والمعرفة المقدمة لابنائهم في المدارس الحكومیة وأنھا لا توازي ما تلقوه في المدارس الخاصة.

وجاء عرض الدراسة خلال جلسة نقاشیة ضمن مبادرة تقییم واقع المدارس الحكومیة في محافظة اربد خلال جائحة كورونا مع صناع القرار والإعلام المحلي.

وذلك ضمن أنشطة المبادرة التي ینفذھا مجموعة من الشابات والشباب بالتعاون مع مركز الحیاة – راصد وبدعم من الوكالة الأمریكیة للتنمیة.

وهدفت المبادرة إلى تقییم واقع المدارس الحكومیة داخل قصبة اربد وقدرتھا بالتغلب على مشكلة الاكتظاظ في ظل جائحة كورونا.

وذلك على أثر انتقال أعداد كبیرة من طلاب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومیة .

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