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الأحد، 27-12-2020 02:17 م

دعم حكومي نقدي لـمدة 6 أشهر لهذه الفئة

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الوكيل الإخباري - تنتهي فترة تقديم الطلبات إلكترونيا لبرنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" وبرنامج "تكافل 3"، صباح الجمعة 1 كانون الثاني/يناير 2021، حسب الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة.

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وقال صوالحة في تصريح صحفي، إنّ برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل 3، موجه للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعمٍ نقدي لـ 6 أشهر في المرحلة الأولى.


وأضاف، أن برنامج الدعم التكميلي، مخصص للأسر الفقيرة "فقر مزمن".

 

صندوق المعونة دعا الأسر التي تحتاج للمساعدة في عمليات التسجيل، أو للاستفسار عن البرامج الاتصال بالمركز الوطني للاتصال على الرقم "065008080 " أو على مركز الدعم والمساندة في الإدارة العامة للصندوق على رقم "0791268888".


وأشار صوالحة، إلى أن التسجيل إلكترونيا، إذ بإمكان أي أسرة من الأسر المستهدفة بهذه البرامج، وسبق وتقدمت بطلب إلكتروني للبرامج التي نفذها الصندوق العودة لهذا الطلب وتحديثه، وإعادة إرساله، حسب النوافذ المخصصة لكل برنامج.


 




 

 


 

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