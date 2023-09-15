دعوة بالكرك لضرورة تعريف الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي

الوكيل الاخباري - دعت فاعليات في محافظة الكرك، إلى ضرورة تعريف الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب، وصولا إلى تفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية.



وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة وضع برامج عملية تعمل على إكساب الشباب القيم والمهارات اللازمة للعمل السياسي والعام والتأثير فيه، ليكون لهم دور كبير ومشاركة أوسع خلال المرحلة المقبلة في الحياة السياسية والحزبية.

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