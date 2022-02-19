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السبت، 19-02-2022 04:33 م

دعوة لتغيير موعد التوقيت الصيفي.. والحكومة ترد

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول بدء التوقيت الصيفي في موعده المحدد.اضافة اعلان


وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا نية لتغيير موعد التوقيت الصيفي، ولم يبحث هذا الأمر حتى الآن.

وكان نشطاء قد دعوا الحكومة إلى إعادة النظر بقرار بدء التوقيت الصيفي في شهر شباط وقبل انتهاء فصل الشتاء.

وأشاروا إلى أن تطبيقه في نفس الموعد سيعرض حياة الطلبة والموظفين الذين يخرجون باكرا (قبل شروق الشمس) إلى المدارس والجامعات وأعمالهم للخطر.

واستذكروا جريمة القتل التي ذهبت ضحيتها طالبة في جامعة آل البيت عام 2013 في مجمع باصات الزرقاء، والتي خرجت باكرا إلى الجامعة وكانت الأجواء مظلمة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر بدء العمل بالتوقيت الصيفي في الأردن، ليصبح في منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام، بدلا من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار.

ويتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام لبدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.

فيما أبقى مجلس الوزراء على بدء العمل بالتوقيت الشتوي ابتداءً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

 




 

 


 

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