دفعة تعيينات جديدة في وزارة التربية - أسماء

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دفعة تعيينات جديدة لمعلمين وغير معلمين في مديرياتها.وطلبت الوزارة من مديرياتها استدعاء المعينين الجدد وتدقيق مؤهلاتهم العلمية ومكان إقامتهم قبل إحالتهم للفحص الطبي لدى اللجان الطبية المركزية.وأكدت اعتبار غير المعلمين ممن لم يراجعوا مركز عملهم خلال مدة 10 أيام والمعلمين خلال 30 يوما من تاريخ 26 شباط الماضي، أو لم يحضروا ما يثبت اجتيازهم لاختبار الكفاية في اللغة العربية مستنكفين عن عملهم.أسماء المعينين:أماني فيصل علي هياجنه – قصبة إربدعبدالله علي ياسين الشبول – الرمثاسحر أحمد عبدالكريم العدوان – بني كنانهسميحه جواد محمد سناقره – الطيبة والوسطيةعلا خليفه صالح مقدادي – الكورةلانا شامخ راجي الشريدة – الكورةعبدالله محمود فرحان بني بكر – الكورةلؤي هاني حسن غرايبه – قصبة عجلونمحمد علي أحمد فريحات – كفرنجةأشواق عبدالله ضيف الله العاصم – البادية الشمالية الغربيةإيناس عوض حصن أبو صبيح – قصبة عمانناهده فتحي سيد عماره – ماركامحمد عماد عبدالرزاق حياصات – ناعورعبدالناصر زاهر أحمد بلال – قصبة الزرقاءرائده صبحي أحمد دار مصلح – قصبة الزرقاءنانسي محمد عبدالرحيم إسماعيل – الزرقاء الثانيةسلام عبدربه حسن أبو لبه – الرصيفةإلهام عايد محمد البريدي – عين الباشاخالد جهاد حاكم العايدي – الشونة الجنوبيةميسم عبدالرحيم سالم النسور – مأدباأحلام حماد سالم العصيات – الأغوار الجنوبيةشادية محمد علي الهدار – قصبة الطفيلةإيمان حسن عطوه الطوره – بصيراسجى عبدالله جميل كريشان – معانثائر عاطف محمد الزيادنه – معانرؤى إبراهيم عبدالعزيز الشقيرات – الشوبك