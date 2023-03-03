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الجمعة، 03-03-2023 11:33 ص

دفعة تعيينات جديدة في وزارة التربية - أسماء

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دفعة تعيينات جديدة لمعلمين وغير معلمين في مديرياتها.اضافة اعلان


وطلبت الوزارة من مديرياتها استدعاء المعينين الجدد وتدقيق مؤهلاتهم العلمية ومكان إقامتهم قبل إحالتهم للفحص الطبي لدى اللجان الطبية المركزية.


وأكدت اعتبار غير المعلمين ممن لم يراجعوا مركز عملهم خلال مدة 10 أيام والمعلمين خلال 30 يوما  من تاريخ 26 شباط الماضي، أو لم يحضروا ما يثبت اجتيازهم لاختبار الكفاية في اللغة العربية مستنكفين عن عملهم.
أسماء المعينين:
أماني فيصل علي هياجنه – قصبة إربد
عبدالله علي ياسين الشبول – الرمثا
سحر أحمد عبدالكريم العدوان – بني كنانه
سميحه جواد محمد سناقره – الطيبة والوسطية
علا خليفه صالح مقدادي – الكورة
لانا شامخ راجي الشريدة – الكورة
عبدالله محمود فرحان بني بكر – الكورة
لؤي هاني حسن غرايبه – قصبة عجلون
محمد علي أحمد فريحات – كفرنجة
أشواق عبدالله ضيف الله العاصم – البادية الشمالية الغربية
إيناس عوض حصن أبو صبيح – قصبة عمان
ناهده فتحي سيد عماره – ماركا
محمد عماد عبدالرزاق حياصات – ناعور
عبدالناصر زاهر أحمد بلال – قصبة الزرقاء
رائده صبحي أحمد دار مصلح – قصبة الزرقاء
نانسي محمد عبدالرحيم إسماعيل – الزرقاء الثانية
سلام عبدربه حسن أبو لبه – الرصيفة
إلهام عايد محمد البريدي – عين الباشا
خالد جهاد حاكم العايدي – الشونة الجنوبية
ميسم عبدالرحيم سالم النسور – مأدبا
أحلام حماد سالم العصيات – الأغوار الجنوبية
شادية محمد علي الهدار – قصبة الطفيلة
إيمان حسن عطوه الطوره – بصيرا
سجى عبدالله جميل كريشان – معان
ثائر عاطف محمد الزيادنه – معان
رؤى إبراهيم عبدالعزيز الشقيرات – الشوبك

 




 

 


 

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