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الخميس، 02-05-2024 07:54 م

13000 مشارك اليوم في برنامج أردننا جنة

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الوكيل الاخباري - برنامج أردننا جنة يحطم رقم خيالي لرحلات السياحة الداخلية لهذا اليوم الخميس ٢/٥/٢٠٢٤ حيث صرح الناطق الإعلامي الرسمي لجمعية المكاتب السياحية الأردنية الدكتور رافع الطاهات بأن عدد الحافلات السياحية التي شاركت هذا اليوم في البرنامج 330 حافلة وعدد المشاركين في الرحلات 13 ألف مشارك وعمت مناطق الشمال والوسط والجنوب بهذه الأعداد لما يساعد على دوران الحركة في الفنادق والمطاعم   الأجلّاء السياحيين والمخيمات الاقتصادية والطيران الداخلي ومقدمي خدمة الخيول وسيارات الدفع الرباعي وحركة التسوق في كافة مدن المملكة. 

وذكر رئيس اللجنة المؤقتة في جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية السيد محمد عبد المجيد المجالي على الجهود المبذولة لإنجاح وتسويق برنامج أردننا جنة والدعم الذي تقدمه وزارة السياحة والآثار ممثلة بمعالي الوزير مكرم القيسي وفريق البرنامج في الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ممثلة بالدكتور عبد الرزاق عربيات وفريق البرنامج ويقدر الجهد المميز الذي تقوم به جمعية وكلاء السياحة والسفر من خلال مكاتب السياحة والسفر التي تقوم بالترويج بهذا البرنامج من خلال أصحاب المكاتب وموظفيهم ذو الخبرةالعالية في التسويق.

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