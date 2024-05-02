مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة ولي العهد، بدء التسجيل في منتدى "تواصل 2024: حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي سينعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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ودعت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الخميس، الراغبين، إلى التسجيل الآن عبر الرابط ليكونوا جزءاً من النقاشات والحوارات مع قادة الرأي والناشطين ومتخذي القرار"، وذلك عبر الرابط:

https://tawasol.cpf.jo