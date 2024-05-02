الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

13000 مشارك اليوم في برنامج أردننا جنة

أوقاف عجلون تكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

انطلاق الحملة الطبية الإغاثية الرابعة للاجئين السوريين بالأردن

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

المدني يخمد حريق هنجر يضم عدداً من المحال ومشغلاً لتصنيع الأثاث

"ديوان أبناء الكرك في عمّان يُهنئ عمال الوطن في عيدهم"

الدفاع المدني يتعامل مع حريق محلات وإسعاف عدد من الاصابات

الخميس، 02-05-2024 06:41 م

مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024

52024101837750266349


الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة ولي العهد، بدء التسجيل في منتدى "تواصل 2024: حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي سينعقد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الخميس، الراغبين، إلى التسجيل الآن عبر الرابط ليكونوا جزءاً من النقاشات والحوارات مع قادة الرأي والناشطين ومتخذي القرار"، وذلك عبر الرابط:
https://tawasol.cpf.jo

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220232705613839097130

13000 مشارك اليوم في برنامج أردننا جنة

الاوقاف

أوقاف عجلون تكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

2202416113148207522996

الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

9

انطلاق الحملة الطبية الإغاثية الرابعة للاجئين السوريين بالأردن

320242582450284676050

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة

1

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

أخبار متعلقة
2202416113148207522996

الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

1

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

9202124203749270107426

الملك يعزي الفراية

5

ولي العهد بمناسبة يوم العمال: بُناة الوطن يعطيكم العافية

66315250d835f

مؤسسة ولي العهد تعلن عن منتدى تواصل 2024

320242322509867734033

الملك يعزي عشيرة الظهراوي وعشيرة النعيمات