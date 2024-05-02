الأمير فيصل يستقبل وفد مهرجان الأمل والأحلام

الوكيل الاخباري - استقبل سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، في مركز الإعداد الأولمبي، وفد مهرجان الأمل والأحلام.

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ورحب سمو الأمير فيصل بن الحسين، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، بالوفد الذي يزور الأردن للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه مؤسسة التايكواندو الإنسانية خلال الفترة من 1 إلى 3 أيار الحالي.