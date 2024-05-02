حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني يفتح باب الترشح الداخلي للانتخابات النيابية المرتقبة

الوكيل الاخباري - في خطوة متقدمة نحو تعزيز العملية الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية، يعلن حزب تيار الإتحاد الوطني الأردني عن فتح باب الترشح الداخلي لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات النيابية القادمة. هذا الإعلان يأتي استجابةً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة إلى إحداث تحول شامل في المنظومة السياسية والديمقراطية بالمملكة.



تفتح العملية أبوابها يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 05 مايو 2024 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين 20 مايو 2024. يُشجع الحزب جميع أعضائه الراغبين في المشاركة في الانتخابات على تقديم طلبات الترشح للقائمة الحزبية والقوائم المحلية.



يؤكد الحزب على أهمية دور الأعضاء في تحديد مستقبل الحزب والبلاد، مشيراً إلى أن مشاركتهم الفعّالة ستكون حاسمة في دعم المسار نحو مستقبل مشرق ومستدام. تُعد هذه الخطوة جزءاً لا يتجزأ من الجهود الوطنية لتعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية في ظل الإصلاحات السياسية المنشودة.



لمزيد من المعلومات أو للاستفسارات، يمكن للمهتمين التواصل مع الحزب عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال بالرقم 0777066029.

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