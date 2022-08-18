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الخميس، 18-08-2022 04:38 م

دفنوه يوم نجاحه.. فاجعة تصيب عائلة طالب توجيهي في عمان

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، اثر وفاة طالب الثانوية العامة سهل محمود خطاب بمنطقة أبو نصير في العاصمة عمان.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن نتيجة الطالب سهل بالثانوية العامة الفرع العلمي "ناجح".

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وشيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم، ودفن في نفس يوم صدور نتائج امتحاناته في الثانوية العامة 

وتوفي الطالب  اليوم الخميس، إثر إصابته بعيار ناري طائش، أثناء مروره في الشارع العام في منطقة أبو نصير في عمان. 

وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" انه تم إسعاف الشاب إلى المستشفى حيث تبين بأنه قد فارق الحياة. 

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

 




 

 


 

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