دودين :إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع إلغاء الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الوضع الوبائي مطمئن ومستقر في المملكة .
وأضاف دودين خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه سيتم إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح كافة القطاعات بطاقة استيعابية كاملة خلال أيام مع بداية شهر أيلول.
و بشأن مصابي فيروس كورونا في المملكة أشار إلى أنهم من غير المطعمين ضد كورونا ، داعيا إلى الإقبال لأخذ اللقاح للحماية من الفيروس.
وبين دودين أن الحكومة ستضع إجراءات رقابية جديدة بداية الأسبوع القادم مع بداية أيلول.
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