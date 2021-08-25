دودين :إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع إلغاء الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أن الوضع الوبائي مطمئن ومستقر في المملكة .

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وأضاف دودين خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه سيتم إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح كافة القطاعات بطاقة استيعابية كاملة خلال أيام مع بداية شهر أيلول.



و بشأن مصابي فيروس كورونا في المملكة أشار إلى أنهم من غير المطعمين ضد كورونا ، داعيا إلى الإقبال لأخذ اللقاح للحماية من الفيروس.



وبين دودين أن الحكومة ستضع إجراءات رقابية جديدة بداية الأسبوع القادم مع بداية أيلول.

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