دودين لـ الوكيل : الحظر الشامل طويل الأمد قبل رمضان لم يُحسم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين ، أن الحظر الشامل غير وارد "حاليا".
ولفت دودين ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" أنه يتم البحث في هذا الأمر ، بعد تراجع الوضع الوبائي ، وارتفاع ملموس بأعداد الإصابات والوفيات، خلال الفترة الماضية .
وقال " في حال استجدّت الأوضاع الوبائية، واستمرار الأرقام المُقلقة ، سيتم طرح الحظر الشامل بشكل جدي".
"الوضع الوبائي مُقلق وقدرة النظام الصحي للتعامل مع أعداد الاصابات الكبيرة أصبحت على المحك" ، وفق دودين.
ودعا المواطنين ، إلى الالتزام بوسائل الوقاية والحماية وبدافع ذاتي، للحفاظ على الصحة والأرواح .
وفي ردّ على سؤال حول إمكانية فرض حظر شامل طويل الأمد ، قبل شهر رمضان المبارك، وفق ما يتم تداوله من قبل المواطنين ، ردّ دودين " ليس في المدى المنظور ، ونراقب المنحنى الوبائي لأيام لحسم القرار ".
وشدّد على الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بتخفيض نسب الموظفين ومستخدمي الحافلات العامة والخاصة، عدا عن الالتزام بالحظر الليلي الجزئي.
وطالب دودين ، بالإسراع للتسجيل في منصة التطعيم والحرص على اخذ اللقاح ضد كورونا.
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