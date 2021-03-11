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الخميس، 11-03-2021 11:00 ص

دودين لـ الوكيل : تصاريح العمل السابقة سارية خلال الحظر الجزئي

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أرشيفية


الوكيل الإخباري – خاص - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، أن تصاريح العمل التي صدرت من المنصة خلال أوامر الدفاع السابقة فعالة وسارية المفعول .
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وقال دودين لـ " الوكيل الإخباري " ، اليوم الخميس، إن التصاريح لساعات الحظر الجزئي "يُعمل بها" ، باستثناء يوم الجمعة، لافتا أن هنالك تصاريح خاصة بهذا الشأن.


جاء ذلك على ضوء تساؤلات وصلت "الوكيل الإخباري" ، بشأن مدى الاستفادة من تصاريح العمل خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي.


وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ،أصدر ، أمس الأربعاء، عددا من القرارات ، مُشدّدا على الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية ، لمنع تفشّي كورونا.

 




 

 


 

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