دودين: ملتزمون بضمان حق الصحفيين بالحصول على المعلومات

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين الالتزام الجادّ بضمان حق الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام بالحصول على المعلومات وتمكينهم من أداء دورهم المهمّ في المجتمع.وقال دودين في تغريدة له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف اليوم الاثنين، "في اليوم العالمي لحريّة الصّحافة نثمّن جهود جميع العاملين في وسائل الإعلام ونؤكّد التزامنا الجادّ بضمان حقّهم في الحصول على المعلومات، وتمكينهم من أداء دورهم المهمّ في المجتمع"وأضاف، "انطلاقاً من قاعدتيّ الحريّة والمسؤوليّة اللّتين تشكّلان رؤية الدّولة الأردنيّة لعمل قطاع الإعلام".