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الأحد، 25-04-2021 12:56 ص

دودين : الخصاونة سيجتمع اليوم بمجلس النواب لاتخاذ قرارات هامة حول رمضان وعيد الفطر

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين إن الحكومة ستعقد اجتماعا اليوم في مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء واللجنة الصحية النيابية لبحث الإجراءات التخفيفية التي سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان وعيد الفطر . 

وبين دودين أن اللجنة الإطارية العليا تبحث إصدار قرارات تخفيفية خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل تتعلق بساعات حظر التجول وذلك على إثر التشاور مع وزارة الصحة حول الوضع الوبائي ومجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية .

 




 

 


 

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