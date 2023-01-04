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الأربعاء، 04-01-2023 11:36 م

دورة تدريبية باليرموك بعنوان حزمة خرّيج

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الوكيل الاخباري - افتتحت بجامعة اليرموك الدورة التدريبية الإرشادية " حزمة خريج" التي عقدها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات إن الهدف الرئيس من الدورة التي شارك بها 40 طالبا وطالبة من المتوقع تخرجهم من مختلف كليات الجامعة إعدادهم للتقدم لفرص العمل المتاحة في سوق العمل خصوصا في القطاع الخاص.

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