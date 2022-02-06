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الأحد، 06-02-2022 11:08 م

دورة تدريبية حول التربية الإعلامية بالكرك

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية قصبة الكرك بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، اليوم الأحد، في مدرسة المرج الأساسية، دورة تدريبية حول "التربية الإعلامية والمعلوماتية".

وتتضمن هذه الدورة التي ستستمر على مدار خمسة أيام على توضيح لمفهوم التربية الإعلامية وخطواتها، وأنواع وسائل الإعلام وتطورها، ودور الإعلام، وطرق البحث عن المعلومات، ومصادر المعلومات وتقييمها، وحق النفاذ إلى المعلومات، والتحقق من الأخبار، وظاهرة الأخبار الملفقة، وأخلاقيات العمل الصحفي، وتحليل الصورة وتأثيرها على المواطن بالإضافة إلى القصة المصورة، والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

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