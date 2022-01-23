المستشفى الميداني الأردني غزة/69 يرفد مركز الأطراف الصناعية

الوكيل الاخباري - قال قائد المستشفى الميداني الأردني غزة/69 العقيد الركن أنور البشابشة، إنه "استمراراً لمكارم جلالة الملك عبدالله الثاني تم رفد مركز الأطراف الصناعية في غزة بخبرات فنية متقدمة في مجال الأطراف الصناعية لتقديم المشورة والتدريب، وتجهيز الأطراف والأجهزة الطبية المساندة لعدد من المرضى ممن عانوا مرارات الألم والإعاقة ليعاد لهم الأمل والبسمة".



جاء ذلك خلال زيارته الأحد، إلى مركز الأطراف الصناعية لتتويج الجهد الكبير المتمثل بعلاج 5 حالات والعمل مستمر من قبل فنيين على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز من طواقم ومرتبات المستشفى للأهل في قطاع غزة.

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