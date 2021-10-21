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الخميس، 21-10-2021 06:47 م

دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي بالوطني للبحوث الزراعية

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الوكيل الاخباري - اختتمت في المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الخميس، دورة تدريبية باستخدام الاقتصاد الدائري بالتصنيع الغذائي، استمرت لـ 3 أسابيع، وذلك ضمن أنشطة مشروع الإدماج الاجتماعي، الممول من البرنامج الأوروبي للتعاون عبر الحدود.

وبين مديرعام المركز، الدكتور نزار حداد، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج التدريبي، أهمية الدورة في اطلاع المشاركين على المهارات الأساسية في ريادة الأعمال والاتصال في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز ورؤيته المتمثلة في تأهيل الشباب والسيدات من خلال خلق فرص عمل ليكونوا صناعا لها وتزويدهم بمعرفة التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي وتكيفها مع التغير المناخي.

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