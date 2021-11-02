دورة تدريبية حول معايير الرقابة الداخلية بالبلقاء التطبيقية

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي بحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله سرور الزعبي اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية "تطبيقات معايير الرقابة الداخلية".



وقال الزعبي ان فعالية الرقابة الداخلية كان لها الدور في معالجة الاستيضاحات وتساؤلات الأجهزة الرقابية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونتيجة للنهج الذي تتبعه الجامعة في الشفافية وتطبيق سيادة القانون والنظام في كافة قرارتها، حصلت وحدة الرقابة الداخلية على درجة عالية بمدى فاعلية وحدات الرقابة الداخلية، مشيرا الى أهمية دور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال العام.

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