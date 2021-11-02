الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة متمردي إقليم تيغراي

دورة تدريبية حول معايير الرقابة الداخلية بالبلقاء التطبيقية

اليونان تفرض تدابير مشددة على غير الملقحين ضد فيروس كورونا

استقالة وزير الدفاع الأوكراني

اليرموك تستضيف العرض المسرحي شموسة حول مئوية الدولة

وفد من مبادرة ولي العهد يزور جامعة آل البيت

وزير خارجية لبنان: السعودية تملي شروطا مستحيلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأمم المتحدة تدين بشدة تفجيرا استهدف مستشفى بكابول

التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية

الثلاثاء، 02-11-2021 11:47 م

دورة تدريبية حول معايير الرقابة الداخلية بالبلقاء التطبيقية

10202126172126867038882


الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي بحضور رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله سرور الزعبي اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية "تطبيقات معايير الرقابة الداخلية".

وقال الزعبي ان فعالية الرقابة الداخلية كان لها الدور في معالجة الاستيضاحات وتساؤلات الأجهزة الرقابية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونتيجة للنهج الذي تتبعه الجامعة في الشفافية وتطبيق سيادة القانون والنظام في كافة قرارتها، حصلت وحدة الرقابة الداخلية على درجة عالية بمدى فاعلية وحدات الرقابة الداخلية، مشيرا الى أهمية دور ديوان المحاسبة في الرقابة والمحافظة على المال العام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

اليرموك تستضيف العرض المسرحي شموسة حول مئوية الدولة

f

وفد من مبادرة ولي العهد يزور جامعة آل البيت

5202123222655515261292

شغب واحتجاجات بالزرقاء

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية : أنهينا الاستعدادات لتكميلية التوجيهي

كورونا 7

حجو : ما سيحصل في الاسابيع القادمة مقلق

120213211311899439616

مواطن يوجه مناشدة للاردنيين في اتصال على برنامج هيثم الوكيل

أخبار متعلقة
الملك 2

الزعبي يتفقد مشاريع المبادرات الملكية في كلية الشوبك

f

تكثيف حملات الرقابة الصحية في الرصيفة

1020211119259149333368

محاضرة توعوية حول سرطان الثدي في البلقاء التطبيقية

9202121225510547407816

ديوان المحاسبة : الرقابة الداخلية صمام الأمان الأول للمؤسسة والمنشأة