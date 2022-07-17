دورة تدريبية حول مفهوم الاختراع بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية بالتعاون مع نادي الإبداع - الكرك ومبادرة متطوعي الأغوار الجنوبية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية (كيف أصبح مخترعاً) للفئة العمرية (5-9) سنوات وبواقع 24 ساعة تدريبية.



وقال مدير التربية نضال المجالي إن مثل هذه الدورات تأتي ضمن الخطة التطويرية التي تنظمها المديرية للانفتاح الدائم على المجتمع المحلي وخدمة للطلبة في مختلف المدارس التابعة للمديرية وصولا إلى رفع المستوى التوعوي لديهم في مختلف المجالات.

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