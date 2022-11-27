الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

المفرق : إطلاق حملة 16 يوما لوقف العنف ضد المرأة

دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية

وزير التربية : التوجه بأن يبدأ التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي أو مهني

السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لرؤية الملك الإصلاحية

اختتام دورة حول الديموقراطية والمشاركة العامة بالمزار الجنوبي

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

الجرائم الإلكترونية تُحذر من تطبيقات وصفحات احتيالية للشعوذة

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

بلدية الكرك تنظم جلسة تقييم ذاتي لأدائها

الرئيس الكوبي يشيد بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا

الأحد، 27-11-2022 11:37 م

دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية

11202227182744509446795


الوكيل الاخباري - عقدت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين في الطفيلة وضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دورة تدريبية ليافعين سوريين وأردنيين حيال مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية.

واستهدفت الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي/ مركز الأميرة بسمة، إكساب المشاركين المعرفة حول مجموعة من المحاور التي تستهدف بناء قدرات طلبة المدارس في مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية لجهة تحسين مهاراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات، ومواجهة الإشاعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

وزير التربية : التوجه بأن يبدأ التشعيب بعد الصف التاسع إلى أكاديمي أو مهني

w

السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لرؤية الملك الإصلاحية

1020224231827406324652

اختتام دورة حول الديموقراطية والمشاركة العامة بالمزار الجنوبي

e

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دار السرايا

الأمن العام

الجرائم الإلكترونية تُحذر من تطبيقات وصفحات احتيالية للشعوذة

1120221621378461792271

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

أخبار متعلقة
000f13f9-1606127240

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

633d8c766fbd0

حماية البيئة تنفذ حملة للتوعية البيئية بالطفيلة

تخصصات-جامعة-الطفيلة-التقنية-ومعدلات-القبول1

إجراء تمرين وهمي في جامعة الطفيلة التقنية

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n

60 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني في الطفيلة

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

4f1542f4-680c-4a42-a853-6c994b45b3bf

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في معان والطفيلة