دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية

الوكيل الاخباري - عقدت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين في الطفيلة وضمن مشروع الدعم المجتمعي الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دورة تدريبية ليافعين سوريين وأردنيين حيال مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية.



واستهدفت الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي/ مركز الأميرة بسمة، إكساب المشاركين المعرفة حول مجموعة من المحاور التي تستهدف بناء قدرات طلبة المدارس في مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية لجهة تحسين مهاراتهم في التعامل مع مصادر المعلومات، ومواجهة الإشاعات.

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