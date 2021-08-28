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السبت، 28-08-2021 05:28 م

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة الكرك، اليوم السبت في مركز الحسن الثقافي بالكرك، دورة الاعلام الرقمي بهدف تنمية مهارات الاعلام والتواصل الاجتماعي لدى الشباب.

وأكدت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، أهمية الدورة بحياة فئة الشباب نظرا للانفتاح الواسع على وسائل التكنولوجيا واستخداماتها اليومية من قبل جميع الشرائح الاجتماعية ما يتطلب تمكين مهاراتهم وغرس القيم الايجابية للتعامل معها ضمن منظومة من القيم والمعارف الهادفة البعيدة عن الغلو والتطرف والشائعات السلبية.

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