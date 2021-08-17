الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

التربية تنفي دعم الفاقد التعليمي بمنحة اوروبية

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الثلاثاء، 17-08-2021 10:46 م

التربية تنفي دعم الفاقد التعليمي بمنحة اوروبية

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت وزارة التربية والتعليم بشدة ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من خبر مفاده أن برنامج الفاقد التعليمي مدعوم بمنحة أوروبية تكفلت بطباعة الكتب الخاصة بالفاقد التعليمي، وتوزيع قرطاسية على الطلبة، ووجبات تغذية يومية، ومنح كل معلم مبلغ 400 دينار، وبحسب الخبر فإنه لم يصل من كل ذلك سوى (150) دينارًا لكل معلم، وكتاب واحد فقط لكل طالب من أصل أربعة كتب.اضافة اعلان


ورأت الوزارة أن المروجين لهذا الخبر الزائف في هذا الوقت يهدفون إلى تقويض جهود الوزارة الساعية إلى مصلحة أبنائها الطلبة وتعويضهم عما فاتهم من تعلم.

 




 

 


 

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