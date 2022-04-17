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الأحد، 17-04-2022 05:18 م

دورة في جامعة مؤتة عن توليد الأفكار الريادية

أين_تقع_جامعة_مؤتة


الوكيل الإخباري - نظم مركز ريادة الأعمال في جامعة مؤتة، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول عملية توليد الأفكار الريادية.

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وقال مدير المركز، الدكتور وليد الرواضية إن هذه الدورة تهدف إلى تمكين الطلبة من بناء مشاريعهم الخاصة والتقدم بها للجهات المانحة، وصولا إلى المشاركة والمنافسة في الجوائز المحلية والدولية.


وأكد أن المركز سيستمر في لقاء الطلبة المتميزين من جميع الكليات وفق برنامج زمني أعد لغايات التواصل وتقديم الدعم والتدريب اللازم لهم.


ونفذت الدورة وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 




 

 


 

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