الشمالي: لن نرفع أسعار الخبز مهما ارتفع سعر القمح

الوكيل الإخباري - كشف وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

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وقال الشمالي خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص مخزون الغذاء عالميا بسبب تغير المناخ وارتفاع كلف النقل بعد جائحة كورونا إلى جانب ازدياد الطلب العالمي على المواد الغذائية.

وأضاف أن الأسعار لم ترتفع بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لكن الأزمة هناك زادت الأعباء لأن 30% من إنتاج القمح العالمي من الدولتين عدا أن جزء من الزيت يتم استيراده من هناك.

وأشار الشمالي إلى أن معظم القمح يتم استيراده من رومانيا فيما يستورد الأردن الشعير من أستراليا، مشددا على أن المخزون آمن في الصوامع ومستوعبات التخزين وهو الأعلى بين الدول العربية حيث يكفي لنحو 13 شهرا.

وبيّن أن أسعار الخبز لن تتغير مهما ارتفعت أسعار القمح عالميا، وحتى لو وصل سعر الطن إلى 1000 دولار.