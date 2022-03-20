الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

التنمية للمواطنين: تبرعوا للجهات المرخصة

وظائف بقطاع السياحة في البلقاء

الملك يطلع على سير التحضير للإنتخابات

مطالبات باعتماد يوم الانتخابات عطلة لعمال القطاع الخاص لتعزيز المشاركة فيها

وكلاء السياحة: الاقبال على العمرة لا زال ضعيفاً ونواجه تحدي العثور على غرف فندقية

الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة

الأحد، 20-03-2022 11:25 ص

الشمالي: لن نرفع أسعار الخبز مهما ارتفع سعر القمح

WhatsApp Image 2022-03-20 at 1.16.06 AM


الوكيل الإخباري - كشف وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

اضافة اعلان

 

وقال الشمالي خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص مخزون الغذاء عالميا بسبب تغير المناخ وارتفاع كلف النقل بعد جائحة كورونا إلى جانب ازدياد الطلب العالمي على المواد الغذائية.

 

وأضاف أن الأسعار لم ترتفع بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لكن الأزمة هناك زادت الأعباء لأن 30% من إنتاج القمح العالمي من الدولتين عدا أن جزء من الزيت يتم استيراده من هناك.

 

وأشار الشمالي إلى أن معظم القمح يتم استيراده من رومانيا فيما يستورد الأردن الشعير من أستراليا، مشددا على أن المخزون آمن في الصوامع ومستوعبات التخزين وهو الأعلى بين الدول العربية حيث يكفي لنحو 13 شهرا.

 

وبيّن أن أسعار الخبز لن تتغير مهما ارتفعت أسعار القمح عالميا، وحتى لو وصل سعر الطن إلى 1000 دولار.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-03-20 at 11.44.34 AM

المياه: التحكيم أساس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص

0L5A9566

الإفتاء توضح: لقاح وفحص كورونا لا يبطلان الصيام

المحامين

1200 محام يشاركون في الرقابة على انتخابات مجالس المحافظات والبلدية

Image1_520199171836206354985

مصدر يرجح تحديد دوام الموظفين في رمضان خلال أيام

412479

السماح لفئات جديدة بالتسجيل على منصة دعم الكهرباء

2209_large

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

الاردن يسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد اصابات كورونا اليوم الاحد

220221715198973537881

وزير الصحة: لا نية لإلزامية الجرعة الثالثة من اللقاحات

920212212410576550607

الحكومة تنفي وجود توجه لإلغاء مجانية فحوصات PCR في الصحة

0L5A1599 - Copy

المعاني: قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة

420212783449697884083

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

2202217165855503847655

الصحة تدفع 20-30 دولارا ثمنا لكل جرعة لقاح كورونا