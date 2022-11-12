ديما الضمور تحصل على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري-

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حصلت ديما الضمور على جائزة المرأة التنفيذية في الأمن السيبراني على مستوى الوطن العربي.وأشار المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، إلى أنه تم اختيار الضمور من قبل لجنة محكمين دوليين وإقليمين، موضح أن المشاركات من العاملات في مجال الأمن السيبراني كرمن خلال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني 2022.وعقدت أعمال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بالتمرين الإقليمي العاشر للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في سلطنة عُمان، وفق المركز.وبين أن التمرين نظم من قبل المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 400 متخصص من 45 دولة.ولفت إلى أن التمرين، الذي استمر لمدة يومين تحت عنوان "المنظور العام للتطور السريع للتهديدات السيبرانية"، يهدف لتعزيز التواصل وبناء قدرات فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية من خلال المراكز الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية.وتضمن التمرين 4 سيناريوهات تم تطويرها من المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات تستهدف المراكز الوطنية للأمن السيبراني والاستجابة للطوارئ المعلوماتية ومراكز وفرق الأمن السيبراني بمؤسسات البنى الأساسية والحيوية بالدول العربية والمراكز التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.وشملت فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني تنظيم المؤتمر الإقليمي العاشر للأمن السيبراني تحت شعار "الابتكار وصناعة الأمن السيبراني" وندوة خاصة بمنظمة "فيرست" والمؤتمر السنوي الرابع عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي وعقد منتدى رابطة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني.