دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



قال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان سعر كيلو القطايف في رمضان سيكون دينار و 10 قروش ، وسعر قطايف العصافيري دينار و 30 قرشاً ، في وقت حددت فيه نقابة اصحاب المطاعم ، بالمطاعم الشعبية سعر كيلو القطايف الكبير عند دينار و 10 قروش ، والعصافيري عند دينار و 40 قرشاً للكيلو.

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الحموي قال لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين أن نحو 2000 مخبز في مختلف محافظات المملكة استعدت لشهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل لمختلف المخبوزات سيما التي يقبل عليها الأردنيين في هذا الوقت من العام مثل القطايف والخبز المنقوش، مشيراً في الوقت ذاته الى انخفاض الطلب على اصناف الخبز الاخرى.



من جهتها، أوضحت نقابة المطاعم لـ 'الوكيل الإخباري"، أنه تم تحديد أسعار بيع القطايف في المطاعم الشعبية المعفية من ضريبة المبيعات عند دينار وعشرة قروش للحجم الكبير ودينار وأربعين قرشا للقطايف 'العصافيري".



وأوضحت أن أسعار القطايف في المطاعم التي تخضع لضريبة المبيعات، والتي تبلغ 16%، تتراوح بين الدينار والربع وحتى الدينار والأربعين قرشًا للحجم الكبير، وتبلغ دينار وخمسة وسبعين قرشًا للقطايف الصغيرة.



وأشارت النقابة إلى أنه من المعتاد أن تُغلق المطاعم الشعبية في أولى أيام شهر رمضان لقلة الإقبال، ويُستغل هذه الفترة لأعمال الصيانة.