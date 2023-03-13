ديوان الخدمة المدنية يعد دليلاً لكفايات الوظائف القيادية

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن انتهاء إعداد دليل كفايات الوظائف القيادية في الخدمة المدنية لمستوياتها الثلاثة ( الوظائف الاشرافية بمستوى رئيس قسم، ووظائف الإدارة الوسطى بمستوى مدير مديرية، والإدارة العليا بمستوى امين او مدير عام دائرة أو من في حكمه)، والذي يعد أحد أهم مخرجات خارطة تحديث القطاع العام في مكون الموارد البشرية والقيادية ، ان الديوان قام بإرسال الدليل لمعهد الإدارة العامة لغايات تطوير محتوى الحقائب التدريبية المبنية على الكفايات للوظائف القيادية ، تمهيدا للشروع في عقد البرامج التدريبية الموجهة للقيادات الإدارية من قبل معهد الإدارة العامة.

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وقال الناصر ان الدليل سيكون الاداة المثالية والاساس لاختيار أفضل القادة الإداريين وفقا للكفاءة والمهنية، والقدرة على التطوير المستمر واستشراف المستقبل والإبداع والابتكار في قيادة الدائرة الحكومية، وكذلك ادارة وتقييم ادائهم وتأهيلهم في الخدمة المدنية ومرجعاً لتحديد وقياس المعارف والمهارات والقدرات، والاتجاهات السلوكية والسمات الشخصية للقادة الإداريين ،مضيفاً أن الدليل سيساعد على رصد قادة المستقبل وتمكينهم وفقا للكفايات المحددة في هذا الإطار .



وعن اعداد دليل كفايات الوظائف القيادية بين الناصر ان تطوير الدليل جاء بجهد مميز لكوادر الديون ومعهد الادارة العامة باشراف مدير التنظيم بالديوان عامر الحسامي ، على ضوء تحليل دقيق للادوار والمسؤوليات الموكلة للوظائف القيادية بمستوياتها الثلاث في الخدمة المدنية ،واهم المضامين الواردة في خارطة طريق تحديث القطاع العام ،والتوجهات الحكومية في تعزيز مبادئ الشفافية والجدارة اختيار شاغلي الوظائف القيادية العليا ، وبعد الاطلاع على الممارسات الإقليمية والعالمية .



هذا ويحتوي الدليل على إطار الكفايات القيادية بحسب مجموعتين رئيسيتين وهي الكفايات السلوكية والكفايات الإدارية، ويندرج تحت كل مجموعة عدد من الكفايات المرتبطة بالجوانب السلوكية والاتجاهات والقدرات والسمات الشخصية والجوانب الإدارية، اللازمة لتمكين شاغلي الوظائف القيادية من القيام باعباء وظائفهم بالشكل الأمثل وتحقيق اهداف الدائرة .

